Число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам

В России число заразившихся новой коронавирусной инфекцией приблизилось к сотне тысяч. За последние сутки зарегистрировано 5 841 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 82 регионах. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее число заразившихся достигло 99 399 человек. За весь период в 972 случаях зафиксирован летальный исход. Выздоровело 10 286 человек.

