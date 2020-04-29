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Число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам

10:46, 29.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19

В России число заразившихся новой коронавирусной инфекцией приблизилось к сотне тысяч. За последние сутки зарегистрировано 5 841 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 82 регионах. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее число заразившихся достигло 99 399 человек. За весь период в 972 случаях зафиксирован летальный исход. Выздоровело 10 286 человек.

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