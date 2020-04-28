В Казани начали устанавливать памятник Советскому солдату в парке Победы

В Казани в парке Победы начали устанавливать памятник Советскому солдату, а также благоустраивать территорию вокруг него.

Бронзовая скульптура высотой 9,5 метра появится по центральной оси главной аллеи парка возле Монумента матерям и вдовам погибших воинов.

Отмечается, что фигура сборная, части ее уже готовы. Все работы по установке завершат через 3-4 дня, сообщил архитектор проекта, автор проекта благоустройства прилегающей территории Герман Бакулин.

Сейчас рабочие продолжают укладывать брусчатку, а также гранитные блоки. Идут работы по укладке газона, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, что памятник откроют 9 мая. Посмотреть церемонию открытия скульптуры можно будет в соцсетях мэрии и на телеканалее ТНВ.