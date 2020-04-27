В День Победы в Казани откроют памятник Советскому солдату
В Казани в парке Победы 9 мая откроют памятник Советскому солдату, об этом сообщили в мэрии города.
Отмечается, что прообразом скульптуры стал Гази Загитов, участник событий водружения флага над Рейхстагом, автор памятника — московский скульптор Никита Мазаев.
Посмотреть трансляцию церемонии поднятия флага и открытия памятника можно будет в соцсетях мэрии и на ТНВ.
Напомним, исполком Казани перенес парад Победы и салют 9 мая до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.
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