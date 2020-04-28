В Казани оштрафовали байкера, нарушившего самоизоляцию

Фото: МВД РТ

В Казани полиция выписала сразу пять протоколов за нарушение ПДД и одно за нарушение самоизоляции байкеру. Его задержали на улице Короленко.

Инспекторы ГИБДД остановили мотоцикл «Хонда», за рулем которого находился 36-летний казанец. У байкера не было с собой водительских прав, мотоцикл оказался неисправен, и на него отсутствовал полис ОСАГО. Инспекторы выписали пять протоколов за нарушение ПДД, передает «Татар-информ».

Кроме этого, выяснилось, что мужчина приехал из-за границы и должен был находиться в режиме обязательной самоизоляции. За это нарушение ему грозит штраф до 40 тыс. рублей.