Источник: ректор КНИТУ Сергей Юшко задержан после обыска

Задержан ректор КНИТУ-КХТИ Сергей Юшко. Данный факт «Реальному времени» подтвердил источник в окружении главы вуза.

У него провели обыск, однако допроса в качестве подозреваемого еще не было. Сегодня следственные действия с ним проводится не будут. По данным источника, Юшко отправили в ИВС Казани.

Ранее следователи СК РФ по РТ возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего ректора Казанского национального исследовательского технологического университета. По версии следствия, в 2004—2017 годах он работал в «Инновационно-производственном технопарке «Идея» и одновременно числился завкафедрой инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета «Инновационных технологий» КНИТУ на условиях полной занятости. Следователи установили, что фактически данного деканата не существовало и подозреваемый незаконно получил заработную плату на сумму не менее 1 млн рублей.