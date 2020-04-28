Мишустин поручил подготовить концепцию снятия или ослабления режима самоизоляции

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля подготовить концепцию снятия или смягчения ограничений, введенных в России из-за коронавируса.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства РФ, помимо концепции ведомству необходимо представить соответствующие методические рекомендации для российских регионов.

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации для ресторанов по началу работы после снятия режима самоизоляции.

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин планирует провести совещание в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом. Как ранее анонсировали в Кремле, на этой неделе глава государства может объявить о своем решении по поводу продления или не продления режима самоизоляции.

