В Роспотребнадзоре создали рекомендации для начала работы ресторанов после самоизоляции

Роспотребнадзор создал рекомендации для кафе и ресторанов после окончания режима самоизоляции из-за коронавируса.

В первую очередь в ведомстве рекомендовали первыми открывать кафе площадью не более 50 кв. м. В помещении должно быть не более пяти столов по 1—2 посадочных места. При этом расстояние между столами должно быть не менее 1 метра.

Массовые мероприятия — банкеты, поминки и т. д. — под запретом, говорится в сообщении на сайте ведомства. Также должна использоваться одноразовая посуда или многоразовая, но после дезинфекции.

При улучшений эпидобстановки в регионе позволяется открыть кафе и рестораны, где насчитывается не более 20 столов, и проведение массовых мероприятий, если на них будут созданы условия для соблюдения социальной дистанции.

Когда новые случаи заражения COVID-19 перестанут выявляться, то возможно открытие всех ресторанов при соблюдении санитарных правил технических регламентов.