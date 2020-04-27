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Завтра Путин проведет совещание по коронавирусу

12:39, 27.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19

Президент России Владимир Путин планирует провести завтра, 28 апреля, совещание в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом.

«Что касается президентского уровня, то на завтра готовится совещание с руководителями субъектов РФ как раз по вопросам борьбы с коронавирусом. Это будет также в режиме видеоконференции», — рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отмечается, что в совещании примут участие все главы регионов, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил правительству до 15 мая выделить регионам дополнительно 200 млрд рублей на поддержку граждан и предприятий.

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