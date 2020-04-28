Первая в Татарстане официальная смерть от коронавируса произошла в Набережных Челнах

Первая смерть от коронавируса в Татарстане

Сегодня стало известно о том, что 27 апреля в городской больнице №2 Набережных Челнов умер семидесятилетний мужчина.



Его госпитализировали 13 апреля в городскую инфекционную больницу. С 15 апреля мужчину лечили в стационаре городской больницы №2, где ему поставили диагноз «новая коронавирусная инфекция COVID 19, тяжелая форма. Внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония».

У семидесятилетнего пациента были еще и заболевания сердечно-сосудистой системы. С 23 апреля медики подключили его к аппарату ИВЛ. Но организм человека не справился с инфекцией нового типа. В республиканском штабе сообщили, что диагноз подтвердила экспертиза.

Это первая смерть от коронавируса, зафиксированная в нашей республике.

Более 90 тысяч заболевших в России и более 3 миллионов — в мире

За последние сутки в России зафиксировали 6 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Всего в России зарегистрировали 93 558 заболевших в 85 регионах. 8 456 человек уже выздоровели.

В Татарстане сегодня подтвердились 65 новых случаев коронавирусной инфекции. Семь случаев — завозные, 58 заразившихся контактировали с больными. Большинство заболевших — 18 случаев — выявлены среди людей от 30 до 50 лет. По количеству выявленных случаев по-прежнему лидирует Казань — 21 пациент. За сутки трое выздоровели — два человека из Азнакаевского района, один — из Высокогорского района. Всего на 28 апреля в Татарстане зафиксировано 697 случаев, 72 человека выздоровели.

В мире коронавирусом нового типа заразились более 3 миллионов человек, 211,2 тысячи умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени. Почти треть — 988,4 тысячи — приходится только на США. Затем по количеству заболевших идут Испания (229 тысяч) и Италия (199,4 тысячи).

По количеству смертей лидируют европейские страны — Италия (26,9 тысячи), Испания (23,5 тысячи) и Франция (23,2 тысячи). США идут после них с 21 тысячей погибших пациентов.

Челны не справились с эпидемией

Одним из первых предприятий в республике с усиленным режимом безопасности стал челнинский КАМАЗ (завод даже закрывался на некоторое время), но Набережные Челны все-таки стали первым городом в республике, где от COVID-19 умер пациент. Город уверенно держится на втором месте по заболеваемости после Казани. Медики работают самоотверженно, тем не менее с начала эпидемии в Челнах заразился 91 человек, большая часть из которых — относительно молодые люди в возрасте от 30 до 50 лет. Напомним, к примеру, что в Альметьевске и Нижнекамске системообразующие предприятия, на которых занята значительная часть горожан, тоже работают — но там эпидемию удается сдерживать.

Несмотря на напускной оптимизм риторики городских властей, ситуация в автограде вызывает серьезные опасения. В полном составе отправляется на самоизоляцию кондитерская фабрика «Акульчев», где зафиксирована серьезная вспышка заболевания (владелец фабрики заявил, что коронавирус на предприятие привез сотрудник из соседней республики). На КАМАЗ вопреки всем ограничительным мерам инфекцию все-таки пронесли, и сейчас там три подтвержденных случая. На самоизоляции находятся полторы сотни человек.

Из-за того, что власти города не смогли вовремя решить проблему с общественным транспортом в городе, люди вынуждены передвигаться в микроавтобусах, где понятие дистанции отсутствует как факт, а значит, подвергаются все новым и новым рискам заразиться. В городе только за последние сутки были задержаны 127 человек за нарушение режима самоизоляции: работа властей с населением тоже вызывает большие вопросы.

Татьяна Леухина, Дарья Пинегина