Владелец «Акульчева» отправил персонал фабрики на самоизоляцию на время майских праздников

Владелец челнинской кондитерской фабрики «Акульчев» Сергей Акульчев сообщил об увеличении количества заболевших на предприятии.



Он отметил, что все они — бессимптомные больные. «Мы заблаговременно решили провести тестирование сотрудников на COVID-19, чтобы понимать истинную картину происходящего.

Самостоятельно за свой счет отправили сотрудников БЕЗ СИМПТОМОВ на тестирование, результат оказался неприятно предсказуемым, среди них выявились носители вируса.

Все без температуры, без кашля, без слабости и т. д., с виду абсолютно здоровые люди», — рассказал Акульчев в своем «Инстаграме».

Бизнесмен сообщил, что внутри компании провели свое расследование, которое установило, что заражение сотрудников компании могло произойти исключительно через сотрудников, проживающих в соседней республике. Там тестирование началось позже, чем в Татарстане.

В связи с этим сотрудников отправили на самоизоляцию на период майских праздников. «Не уволено ни одного человека, зарплата выплачивается точно в срок», — подчеркнул бизнесмен, добавив, что проводится дополнительный набор персонала.

Напомним, татарстанское управление Роспотребнадзора заявило об очаге коронавирусной инфекции на челнинской кондитерской фабрике «Акульчев». Владелец предприятия Сергей Акульчев рассказал «Реальному времени», как были выявлены 14 заболевших COVID-19. Челнинский бизнесмен подчеркнул, что кондитерская фабрика, как пищевое производство, не прекращала работу.

