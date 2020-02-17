Власти Челнов пообещали решить проблему с автобусами к маю

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил решить вопрос с общественным транспортом в городе к маю этого года.

Также он поручил исполкому взять на контроль работу частных перевозчиков, которые сейчас обслуживают все муниципальные маршруты.



«У нас есть 90 дней для того, чтобы провести конкурс по этим шести муниципальным маршрутам. Схема не меняется, конкурс проводим. Автобусы большей вместимости должны быть там. Пока это временный вариант... У нас 90 дней, чтобы вернуть на эти шесть маршрутов автобусы большей вместимости», — цитирует его Chelny-biz.ru.

По словам Магдеева, есть потенциальные перевозчики, которые готовы прийти в Челны с большими автобусами.

5 февраля администрация Набережных Челнов объявила о том, что муниципальное предприятие «Электротранспорт» вернет КАМАЗу 190 лизинговых автобусов, которые работали в городе с 2014 года. Вопрос с лизинговыми платежами урегулировать не удалось, поэтому на общественных маршрутах города сейчас остались только микроавтобусы ООО «Пассажирские перевозки». Водители, обслуживавшие автобусы «Электротранспорта», пожелавшие остаться неназванными, рассказали «Реальному времени» о нарушениях в работе «газелек».