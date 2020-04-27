Член совета директоров КХЛ: «В какой еще лиге Фисенко получал бы 45 млн в год?"

Председатель совета директоров «Авангарда», член совета директоров КХЛ Александр Крылов с критикой воспринял решение нападающего «Ак Барса» Михаила Фисенко остаться в казанском клубе. Ранее ожидалось, что форвард в межсезонье переберется в омскую команду.

«Особенный диссонанс у меня вызывают завышенные зарплаты у игроков третьих-четвертых звеньев клубов КХЛ. Будем откровенны: ни в одном другом чемпионате такие деньги эти хоккеисты не получили бы. Ну какой условный Фисенко за 45 миллионов в год? В какой еще другой лиге мира, по обе стороны океана, он бы получил такую зарплату?» — заявил Крылов.

Накануне спортивное агентство Шуми Бабаева сообщило, что Фисенко продлил контракт с «Ак Барсом» на следующие два сезона. Ранее на него претендовал «Авангард», но после назначения на пост генерального директора клуба Алексея Волкова хоккеист предпочел остаться в Казани.

Отметим, что пока «Ак Барс» официально не сообщал о продлении контрактов с несколькими лидерами клуба. В частности, в конце апреля соглашения с клубом заканчиваются у защитника Альберта Яруллина, нападающего Кирилла Петрова и капитана команды Даниса Зарипова.