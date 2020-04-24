Фисенко может остаться в «Ак Барсе», несмотря на интерес «Авангарда»

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко может остаться в казанском клубе, несмотря на интерес со стороны омского «Авангарда». Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

Ранее в некоторых СМИ появлялась информация о скором переходе Фисенко в «Авангард». Однако, накануне в омском клубе был назначен новый генеральный менеджер и переговоры с хоккеистом приостановились.

Действующий контракт Фисенко с «Ак Барсом» рассчитан до 30 апреля 2020 года. В минувшем сезоне форвард сыграл за казанцев в 44 матчах, в которых набрал 15 (7+8) очков.

Напомним, «Ак Барс» все еще не продлил контракты с защитником Альбертом Яруллиным и капитаном команды Данисом Зариповым.