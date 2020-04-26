«Ак Барс» продлил контракт с Фисенко на 2 года

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко продлил контракт с казанским клубом еще на два года. Об этом сообщило спортивное агентство Шуми Бабаева, представляющее интересы хоккеиста.

«Спешим порадовать болельщиков »Ак Барса». Согласованы условия нового контракта Михаила Фисенко и казанского клуба. Новое соглашение рассчитано на два сезона», — говорится в сообщении агентства.

Напомним, ранее сообщалось о возможном переходе Фисенко в «Авангард», но после смены генерального менеджера омского клуба, хоккеист предпочел остаться в Казани.

В минувшем сезоне форвард сыграл за казанцев в 44 матчах, в которых набрал 15 (7+8) очков.