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«Ак Барс» продлил контракт с Фисенко на 2 года

16:41, 26.04.2020
«Ак Барс» продлил контракт с Фисенко на 2 года
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко продлил контракт с казанским клубом еще на два года. Об этом сообщило спортивное агентство Шуми Бабаева, представляющее интересы хоккеиста.

«Спешим порадовать болельщиков »Ак Барса». Согласованы условия нового контракта Михаила Фисенко и казанского клуба. Новое соглашение рассчитано на два сезона», — говорится в сообщении агентства.

Напомним, ранее сообщалось о возможном переходе Фисенко в «Авангард», но после смены генерального менеджера омского клуба, хоккеист предпочел остаться в Казани.

В минувшем сезоне форвард сыграл за казанцев в 44 матчах, в которых набрал 15 (7+8) очков.

СпортХоккей Татарстан
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