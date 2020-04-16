Марат Башаров поддержал Чулпан Хаматову после травли из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Заслуженный артист Татарстана, актер Марат Башаров поддержал актрису Чулпан Хаматову, сыгравшую главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза».

Он назвал Хаматову великой актрисой.

«Это часть нашей профессии. Мой совет Чулпан, чтобы она не слушала. Если говорят, значит, смотрят», — цитирует Башарова «Подъем».

Ранее Хаматова рассказала об оскорблениях и проклятиях, которые она получает после выхода сериала «Зулейха открывает глаза».

«Я сейчас за этот сериал получаю такое количество проклятий и такое количество оскорблений [и обвинений] в том, что я не люблю свою родину, в том, что я оскверняю память о своей родине. Имеется в виду не только Татарстан, но и история современной России», — рассказала она в интервью телеканалу «Дождь».