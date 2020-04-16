Марат Башаров поддержал Чулпан Хаматову после травли из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Заслуженный артист Татарстана, актер Марат Башаров поддержал актрису Чулпан Хаматову, сыгравшую главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза».
Он назвал Хаматову великой актрисой.
«Это часть нашей профессии. Мой совет Чулпан, чтобы она не слушала. Если говорят, значит, смотрят», — цитирует Башарова «Подъем».
Ранее Хаматова рассказала об оскорблениях и проклятиях, которые она получает после выхода сериала «Зулейха открывает глаза».
«Я сейчас за этот сериал получаю такое количество проклятий и такое количество оскорблений [и обвинений] в том, что я не люблю свою родину, в том, что я оскверняю память о своей родине. Имеется в виду не только Татарстан, но и история современной России», — рассказала она в интервью телеканалу «Дождь».ОбществоКультура Татарстан
комментарии
Если книга является безграмотным бредом бездарной графоманки, то ему никакой гениальный сценарист не поможет, не говоря уж об актёрах и актрисах. У Чулпан Наилевны же и кроме фильма есть красноречивые эпизоды (поищите ролик где она читает речь перед Горбачёвым, она там неподражаема!), за которые также актрису сейчас "травят". Кавычки потому что во всех трёх случаях критика уместна. Когда те, кто призывают беречь историю, сами участвуют в её очернении (а потом говорят, что "против обеления)--как таких называли раньше? Чем-то созвучным "изменнику Родины", не правда ли?