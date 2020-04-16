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Марат Башаров поддержал Чулпан Хаматову после травли из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

16:09, 16.04.2020 17
Марат Башаров поддержал Чулпан Хаматову после травли из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Заслуженный артист Татарстана, актер Марат Башаров поддержал актрису Чулпан Хаматову, сыгравшую главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза».

Он назвал Хаматову великой актрисой.

«Это часть нашей профессии. Мой совет Чулпан, чтобы она не слушала. Если говорят, значит, смотрят», — цитирует Башарова «Подъем».

Ранее Хаматова рассказала об оскорблениях и проклятиях, которые она получает после выхода сериала «Зулейха открывает глаза».

«Я сейчас за этот сериал получаю такое количество проклятий и такое количество оскорблений [и обвинений] в том, что я не люблю свою родину, в том, что я оскверняю память о своей родине. Имеется в виду не только Татарстан, но и история современной России», — рассказала она в интервью телеканалу «Дождь».

ОбществоКультура Татарстан
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комментарии 17

комментарии

  • Анонимно 16:52
    какая травля? очередная агония неадекватных людей
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  • Анонимно 17:13
    Хорошая книга и не менее хороший фильм, где рассказывается о жизни одной из миллионов людей того времени. У каждого своя судьба. У главной героини своя. Говорить, что это не правда - лукавство. Сколько людей погибло от репрессий. Сколько раскулачено. Не говорить о хорошем в то время - бурном развитии промышленности и о других хороших вещах - это же не документальный фильм и не диссертация! Как автор видит, так и написала.
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  • Анонимно 17:29
    Хороший фильм.Актриса играет здорово раз многих ее роль задела
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  • Анонимно 17:42
    Отличный сериал!Хаматова актриса высшего класса!Это наша история и никакого глумления здесь нет!Правда колет глаза тем кто не уважает свою Родину!
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    Анонимно 18:27
    Захватывающий,интересный фильм,история нашей Родины!
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  • Анонимно 17:54
    Справедливая критика обьявлена травлей? Все должны восхищаться примитивной книжкой или третьесортным сериалом..Мания величия у ,,Зелейхи открывающей глаза,,.
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  • Анонимно 17:56
    Не надо было сниматься в фильме, который порочит обычаи татар, тогда бы и никто не оскорблял.
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  • Анонимно 17:59
    Марат не позорься
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  • Анонимно 18:25
    Смотрите горькую правду и горе народа!
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  • Анонимно 18:25
    Разноображу бочку анонимных жополизов своим не менее анонимным дёгтем.
    Если книга является безграмотным бредом бездарной графоманки, то ему никакой гениальный сценарист не поможет, не говоря уж об актёрах и актрисах. У Чулпан Наилевны же и кроме фильма есть красноречивые эпизоды (поищите ролик где она читает речь перед Горбачёвым, она там неподражаема!), за которые также актрису сейчас "травят". Кавычки потому что во всех трёх случаях критика уместна. Когда те, кто призывают беречь историю, сами участвуют в её очернении (а потом говорят, что "против обеления)--как таких называли раньше? Чем-то созвучным "изменнику Родины", не правда ли?
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  • Анонимно 18:27
    Очередная раскрутка. Проходили: Сталинград,Севастополь, Т-34. Да почитайте,в конце концов, не блогеров, а историков ,независящих от власти. Поверьте,вы удивитесь
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  • Анонимно 18:35
    Чулпан Хаматова великолепна во всех своих ролях, великолепна и в роли Зулейхи. А кто сомневается, что все это неправда, сам в конце восьмидесятых и девяностые с пеной у рта поносил жестокий сталинский режим.
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  • Анонимно 18:43
    прекрасная актриса и фильм отличный
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  • Анонимно 18:47
    Хороший фильм,смотрю с интересом.ЭТО НАША ИСТОРИЯ.Мой дедушка тоже был "раскулачен",отобрали всё ,оставив большую семью нищими.Всей съёмочной группе респект и уважение! Молодцы!
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  • Николай Цымбалов 18:49
    Пословица такая есть: "Назвался груздем-полезай в кузов." Чулпан Хаматова снялась не в банальной мелодраме, а в фильме на очень злободневную тему, вокруг которой ломается много копий. И неизвестно, когда накал страстей по поводу эпохи Сталина стихнет. Так что актрисе приходится получать много отзывов и не все из них хвалебные. Что касаемо художественных достоинств фильма, то ничего сказать не могу, так как не смотрел.
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  • Анонимно 18:58
    Книга плохая, и сериал так себе. Если уж были деньги, есть же более достойные произведения.
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  • Анонимно 19:14
    Марат, молодец, спасибо Вам за поддержку!
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