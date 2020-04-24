Индекс самоизоляции в Казани достиг 2,5 балла
К вечеру пятницы многие жители вышли на улицы Казани. Об этом свидетельствует индекс самоизоляции столицы РТ, который достиг 2,5 балла к 16.51.
«На улице очень много людей», — сообщает сервис «Яндекса».
В Набережных Челнах индекс самоизоляции опустился еще ниже, до отметки в 2,4 балла.
В Зеленодольске этот показатель — 2,9 балла, в Чистополе — 2,6, в Нижнекамске — 2,9, в Елабуге — 3,0.Общество Татарстан
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