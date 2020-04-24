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Индекс самоизоляции в Казани достиг 2,5 балла

17:11, 24.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Индекс самоизоляции в Казани достиг 2,5 балла

К вечеру пятницы многие жители вышли на улицы Казани. Об этом свидетельствует индекс самоизоляции столицы РТ, который достиг 2,5 балла к 16.51.

«На улице очень много людей», — сообщает сервис «Яндекса».

В Набережных Челнах индекс самоизоляции опустился еще ниже, до отметки в 2,4 балла.

В Зеленодольске этот показатель — 2,9 балла, в Чистополе — 2,6, в Нижнекамске — 2,9, в Елабуге — 3,0.

Общество Татарстан
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