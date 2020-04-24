КАМАЗ может перенести корпоративный отпуск для профилактики коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

ПАО «КАМАЗ» может перенести летний корпоративный отпуск на май в случае ухудшения эпидемической ситуации по коронавирусу. Об этом сообщил заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию автозавода Александр Ушенин в интервью корпоративному изданию.



«Если ситуация по коронавирусу будет ухудшаться, то для того чтобы прервать цепочку заболеваний, мы продлим майские праздники корпоративным отпуском», — сказал Ушенин.



Напомним, что КАМАЗ в 2020 году запланировал два корпоративных отпуска по 2 недели для большей части персонала — в январе и в июле. Исключение составляют только ремонтные и сервисные службы, им предстоит продолжать работу в штатном режиме. Летний корпоративный отпуск должен был пройти с 20 июля по 2 августа.



Ранее у двух сотрудников КАМАЗа подтвердился коронавирус.