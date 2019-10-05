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КАМАЗ назвал сроки корпоративных отпусков в следующем году

14:03, 05.10.2019
КАМАЗ назвал сроки корпоративных отпусков в следующем году
Фото: realnoevremya.ru

ПАО «КАМАЗ» в 2020 году запланировало два корпоративных отпуска по 2 недели для большей части персонала — в январе и в июле.

Отмечается, что практика разделения отпуска на две части применяется в компании уже несколько лет.

В 2020 году работники КАМАЗа отдохнут с 9 по 22 января, оставшаяся часть отпуска придется на период с 20 июля по 2 августа. Данные сроки уже утверждены руководством предприятия, уточняет «Интерфакс».

Исключение составляют только ремонтные и сервисные службы, им предстоит продолжить работу в штатном режиме.

Практика корпоративных отпусков на предприятии существует с 2010 года, исключением стал только 2012 год. В компании обращали внимание на то, что один общий отпуск предпочтительнее множества раздробленных с точки зрения организации производственного процесса, а также позволяет экономить ресурсы: электроэнергию, газ, воду.

Ранее сообщалось, что на двух дочерних автозаводах ПАО «КАМАЗ» в Башкирии сменились топ-менеджеры.

ПромышленностьОбществоБизнес Татарстан
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