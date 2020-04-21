У двух сотрудников КАМАЗа подтвердился коронавирус

У двух сотрудников КАМАЗа подтвердился коронавирус. Подтверждение получили сегодня.

По информации издания Chelny-biz.ru, одна сотрудница находится в декретном отпуске и не выходила на работу уже несколько месяцев. Второй пациент является работающим пенсионером завода двигателей — он не выходит на работу с 27 марта.

На заводе подчеркивают, что оба сотрудника подхватили инфекцию вне территории предприятия. Контактов с коллегами они не имели.

Ранее сообщалось, что есть подозрение на коронавирус у работника логистического центра ПАО «КАМАЗ».

