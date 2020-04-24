В Омской области скончался приехавший из Казани пациент с COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Омской области зарегистрирован первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. По данным регионального Минздрава, 79-летний мужчина приехал в регион на поезде из Казани.

«В Омске умер житель Большереченского района с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это мужчина 79 лет, который приехал поездом из Казани, в течение двух недель болел дома, после чего обратился к врачам и был доставлен в областной центр», — цитирует ТАСС сообщение областного Минздрава.

Отмечается, что в последние дни пациент находился в крайне тяжелом состоянии. Его перевели на искусственную вентиляцию легких. Кроме коронавирусной инфекции врачи диагностировали у мужчины обширный инсульт. Всего в Омской области зарегистрировано 54 случая заражения COVID-19, 19 человек из них выздоровели.

Напомним, за последние сутки в Татарстане зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом. Из них один завозной и 13 — контактные.