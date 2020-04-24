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Большинство новых случаев коронавируса в Татарстане выявлено среди людей от 30 до 50 лет

10:42, 24.04.2020
Большинство новых случаев коронавируса в Татарстане выявлено среди людей от 30 до 50 лет
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане сегодня подтвердились 14 новых случаев коронавирусной инфекции. 10 человек госпитализированы, четверо проходят лечение на дому. Один человек завозной, 13 — контактировали с больными.

Из них:

  • до 18 лет — 0;
  • от 18 до 30 — 1;
  • от 30 до 50 — 6;
  • от 50 до 60 — 3;
  • от 60 до 70 — 1;
  • от 70 до 80 — 2;
  • от 80 до 90 — 1.

География:

  • Казань — 8;
  • Дрожжановский — 3;
  • Буинский — 1;
  • Лаишевский — 1.

Еще один человек имеет прописку в Екатеринбурге, но выявлен в РТ.

Общество Татарстан
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