Большинство новых случаев коронавируса в Татарстане выявлено среди людей от 30 до 50 лет
В Татарстане сегодня подтвердились 14 новых случаев коронавирусной инфекции. 10 человек госпитализированы, четверо проходят лечение на дому. Один человек завозной, 13 — контактировали с больными.
Из них:
- до 18 лет — 0;
- от 18 до 30 — 1;
- от 30 до 50 — 6;
- от 50 до 60 — 3;
- от 60 до 70 — 1;
- от 70 до 80 — 2;
- от 80 до 90 — 1.
География:
- Казань — 8;
- Дрожжановский — 3;
- Буинский — 1;
- Лаишевский — 1.
Еще один человек имеет прописку в Екатеринбурге, но выявлен в РТ.Общество Татарстан
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