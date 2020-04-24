Большинство новых случаев коронавируса в Татарстане выявлено среди людей от 30 до 50 лет

В Татарстане сегодня подтвердились 14 новых случаев коронавирусной инфекции. 10 человек госпитализированы, четверо проходят лечение на дому. Один человек завозной, 13 — контактировали с больными.

Из них:

до 18 лет — 0;

от 18 до 30 — 1;

от 30 до 50 — 6;

от 50 до 60 — 3;

от 60 до 70 — 1;

от 70 до 80 — 2;

от 80 до 90 — 1.

География:

Казань — 8;

Дрожжановский — 3;

Буинский — 1;

Лаишевский — 1.

Еще один человек имеет прописку в Екатеринбурге, но выявлен в РТ.