Эксперт КХЛ: «Ак Барс» уменьшает ведомость, но с Квартальновым это только в плюс»

Хоккейный эксперт по КХЛ Александр Кожевников оценил работу лидеров Восточной конференции на трансферном рынке.



— «Магнитка» кардинально меняет состав, там пока трудно что-то прогнозировать. Казань тоже уменьшает ведомость, но, зная любовь Квартальнова к простым и работоспособным игрокам, это команде только в плюс. По «Авангарду» мнения у меня не сложилось, там пока идут внутренние перестановки.

— В целом как оцениваете рынок-2020?

— Благодаря потолку зарплат мы, наверное, впервые получим Лигу, в которой группа лидеров составит не две-три команды, а как минимум шесть-восемь. Так что, несмотря на кризисные времена, в нашем хоккее есть и плюсы, — считает Кожевников.

Напомним, казанский «Ак Барс» все еще не продлил контракты с капитаном Данисом Зариповым, ведущим защитником Альбертом Яруллиным и форвардом первого звена Кириллом Петровым. Бывший селекционер казанцев Андрей Яковенко предположил, что клубу можно расстаться с лидером и вложиться в развитие перспективного игрока.

О проблемах клубов КХЛ с формированием состава на следующий сезон подробнее читайте в материале «Реального времени».