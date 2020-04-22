Экс-селекционер «Ак Барса»: «Можно отпустить лидера и вложиться в перспективного игрока»

Бывший тренер-селекционер «Ак Барса» Андрей Яковенко поделился своим мнением о формировании команды КХЛ в условиях сокращения потолка зарплат до уровня в 900 миллионов рублей.

По мнению функционера, в нынешней ситуации больше всего пострадают сами хоккеисты, а генеральным менеджерам клубов предстоит решать серьезные вопросы относительно состава. Яковенко предлагает командам сократить расходы на зарплаты, отказавшись от дорогих лидеров, вложиться в перспективных игроков.

«Считаю, что в той или иной степени пострадают все категории игроков. Допустим, у клуба есть несколько ведущих игроков. Расставаться с ними руководство не желает. Значит, придется экономить на других. Или есть несколько хоккеистов с хорошей перспективой с заканчивающимися контрактами. Можно вложиться в них, а кого-то из лидеров отпустить. И таких модификаций можно привести множество», — сказал Яковенко.



Напомним, новый президент КХЛ Алексей Морозов оставил в силе снижение потолка зарплат до уровня в 900 миллионов рублей.

У нескольких команд лиги уже начали возникать сложности с сохранением в клубе сильных игроков. Так, казанский «Ак Барс» все еще не продлил контракты с капитаном Данисом Зариповым, ведущим защитником Альбертом Яруллиным и форвардом первого звена Кириллом Петровым.

О проблемах клубов КХЛ с формированием состава на следующий сезон подробнее читайте в материале «Реального времени».