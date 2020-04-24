Главное к утру: льготная ипотека, возможный рост заболевших коронавирусом и поддержка автопрома
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 24 апреля.
- Заместитель министра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков сообщил, что ситуация с коронавирусом в Татарстане является напряженной, но управляемой. По его словам, в столице Татарстана имеется достаточно коек и аппаратов искусственной вентиляции легких. Однако Жаворонков подчеркнул, что в ближайшие 2 недели возможен рост количества заболевших.
- Мир может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса, предупредили во Всемирной организаций здравоохранения (ВОЗ). Как объяснили в организации, когда службы иммунизации хотя бы на короткое время прерывают работу даже во время чрезвычайных ситуаций, возрастает риск вспышек заболеваний, таких как корь и полиомиелит, которые можно предотвратить с помощью вакцинации.
- Владимир Путин проведет совещание о состоянии дел в российском автопроме и поддержке отрасли. Совещание состоится в 13:00, в нем примут участие главы российских национальных автоконцернов — АвтоВАЗа, «Группы ГАЗ», КАМАЗа и Sollers.
- Экс-гендиректор ОЭЗ «Иннополис», а ныне заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов, заболевший COVID-19, рассказал о своем самочувствии и необычных симптомах, которые проявились у него.
«Первым симптомом, который заставил меня обратиться к врачам, это была лихорадка, озноб, бессонница и чувство жажды ночью», — отметил Игорь.
Он добавил, что у него проявились достаточно необычные симптомы инфекции, в частности полностью исчезло обоняние, но сейчас все вернулось.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Согласно нововведениям, льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года, а ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей — в других регионах страны.
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