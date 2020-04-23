ВОЗ предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита

Мир может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса, предупредили во Всемирной организаций здравоохранения (ВОЗ).

Как объяснили в организаций, когда службы иммунизации хотя бы на короткое время прерывают работу даже во время чрезвычайных ситуаций, возрастает риск вспышек заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцин, таких как корь и полиомиелит.

Вспышки инфекционных заболеваний наряду с COVID-19 нанесут серьезный удар по системам здравоохранения стран, считают в ВОЗ.

Напомним, за сутки в России выявлено 4 774 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составило 62 773 человека. Число летальных исходов увеличилось до 555. Полностью выздоровели 4 891 человек. В Татарстане за сутки обнаружено 57 новых случаев заражения, общее число заболевших достигло 412, всего выздоровели 33 пациента.



Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн.

