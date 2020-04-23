Путин проведет видеосовещание с главами российских автоконцернов — в их числе КАМАЗ и Sollers

В пятницу, 24 апреля, президент России Владимир Путин проведет совещание о состоянии дел в российском автопроме и поддержке отрасли.

Как рассказали «РИА Новости» источники, совещание состоится в 13:00, в нем примут участие главы российских национальных автоконцернов — АвтоВАЗа, «Группы ГАЗ», КАМАЗа и Sollers.

Ранее сообщалось, что руководство ПАО «КАМАЗ» отменило собственный приказ о неполной рабочей неделе, согласно которому на предприятии вводились дополнительные выходные 24 и 30 апреля.

