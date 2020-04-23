Экс-гендиректор ОЭЗ «Иннополис», заболевший COVID-19, рассказал о необычных симптомах болезни — видео

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Экс-гендиректор ОЭЗ «Иннополис», а ныне заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов, заболевший COVID-19, рассказал о своем самочувствии и необычных симптомах, которые проявились у него, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Носов сообщил, что сейчас находится на самоизоляции в Москве, явных симптомов болезни, таких как кашель и чихание, у него нет, а температура держится на уровне 36,6.

«Первым симптомом, который заставил меня обратиться к врачам, это была лихорадка, озноб, бессонница и чувство жажды ночью», — отметил Игорь.

Он добавил, что у него проявились достаточно необычные симптомы инфекции, в частности полностью исчезло обоняние, но сейчас все вернулось.

Носов призвал не паниковать в случае заражения COVID-19 и не расслабляться.