В Минздраве Татарстана прогнозируют рост числа заболевших в ближайшие 2 недели

Заместитель министра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков сообщил, что ситуация с коронавирусом в Татарстане является напряженной, но управляемой.

По его словам, в столице Татарстана имеется достаточно коек и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Однако Жаворонков подчеркнул, что в ближайшие 2 недели возможен рост количества заболевших. После этого периода будет достигнуто так называемое плато, то есть период, наступающий после достижения пика заболеваемости.

Чиновник призвал максимально ответственно отнестись к соблюдению правил самоизоляции. Кроме того, Жаворонков обратил внимание на то, что в Казани сократилось количество вызовов скорой помощи в связи с простудными заболеваниями, передает мэрия города.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Татарстане выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На сегодня в республике зарегистрировано 412 случаев COVID-19.

