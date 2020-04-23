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Промышленность

Hayat Kimya обеспечила больницы в Татарстане туалетной бумагой на 2 месяца

16:23, 23.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Hayat Kimya обеспечила больницы в Татарстане туалетной бумагой на 2 месяца
Фото: пресс-служба «Хаят Россия»

Турецкая компания Hayat Kimya, запустившая завод в ОЭЗ «Алабуга», обеспечила четыре больницы в Татарстане запасом туалетной бумаги и бумажных полотенец на два месяца. Три казанских медучреждения получили по 30 тысяч рулонов, больница в Елабуге — 15 тысяч рулонов.

Свою продукцию татарстанское предприятие поставило и в 6 больниц Подмосковья, сообщает пресс-служба «Хаят Россия».

Отмечается, что в рамках борьбы с коронавирусом компания также спонсировала проект по снабжению бесплатным питанием более 300 нуждающихся граждан.

Ранее представитель Hayat Kimya рассказывал, что в мире спрос на туалетную бумагу в период пандемии коронавируса вырос в три раза.

ПромышленностьОбщество Татарстан
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