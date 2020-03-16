Производители: спрос на туалетную бумагу в мире вырос втрое

Производители отмечают, что на фоне распространения коронавируса в мире резко вырос спрос на туалетную бумагу. Заказы увеличились в три раза, рассказал представитель турецкой компании Hayat Kimya.

«Из-за ситуации с коронавирусом мы получаем в три раза больше заказов на туалетную бумагу не только из России, но со всего мира. В Россию на фоне роста спроса на туалетную бумагу мы первое время отправляли дополнительный товар из Турции, поскольку наша российская фабрика не справлялась с растущим объемом заказов. Но сейчас и эти наши возможности исчерпаны», — приводит его слова «РИА Новости».

Напомним, что эпидемия нового коронавируса вызвала резкий рост спроса на товары первой необходимости. На прошлой неделе в Австралии с полок магазинов исчезла туалетная бумага. Позже в Великобритании дефицитным товаром стало мыло.

Сегодня в соцсетях на пустые полки магазинов стали жаловаться и жители Казани. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил сформировать штаб по контролю за наличием продуктов первой необходимости в торговых сетях.

