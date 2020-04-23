Банк «Спурт» выставил на торги права требования почти за 2,5 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от лица прогоревшего банка «Спурт» выставило на торги права требования к различным юридическим и физическим лицам. В сумме начальная стоимость 44 лотов составляет около 2,48 млрд рублей.

Согласно сообщению, самым дорогим лотом стали права требования к ЗАО «ФОН», ООО «ФОН-Ривьера» и еще нескольким компаниям на общую сумму 778 млн рублей. Он оценивается в 700 млн.

Долг Васильевского стекольного завода составил 590,6 млн рублей, ООО «Проинвест» задолжало 430,7 млн, ООО «Ферронордик-Ф» — 389,2 млн.

Заявки на участие в торгах принимаются с 17 июня по 28 июля.

Напомним, что экс-глава банка Евгения Даутова была приговорена к 3 годам колонии за злоупотребление полномочиями и фальсификацию отчетности. ЦБ отозвал у «Спурта» лицензию, и банк был признан банкротом. В марте кредитной организации удалось реализовать права требования на 477,2 млн рублей за 25,5 млн рублей.

