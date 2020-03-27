Банк «Спурт» продал права требования почти на полмиллиарда за 25 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий банка «Спурт» отчиталось о результатах торгов по продаже прав требований кредитной организации. На них удалось реализовать «дебиторку» номинальной стоимостью 477,2 млн рублей за 25,5 млн рублей.

Победителем торгов стало зарегистрированное в Ижевске ООО «Эксперт Сибирь», говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.

Требовать почти полмиллиарда рублей придется с 3 221 физлица. В отношении 49 заемщиков срок для повторного предъявления исполнительного документа истек.

Напомним, что экс-глава банка Евгения Даутова была приговорена к 3 годам колонии за злоупотребление полномочиями и фальсификацию отчетности. Она также была признана банкротом, и финансовый управляющий запросил у суда доступ к пенсии бывшего руководителя «Спурта».