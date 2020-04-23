Частные клиники Казани начали проводить тесты на коронавирус

Фото: Реальное время

В казанских частных клиниках с прошлой недели начали тестировать на коронавирус (COVID-19). Правда, не во всех. Так, в сети клиник «Будь здоров», имеющей филиалы в Москве, Петербурге, Казани, Уфе, Краснодаре, Сочи, тесты пока делают только в столице РФ и делают их на дому. Там его стоимость составляет 6 тыс. рублей (в пределах МКАД), в 10 км от МКАД тест уже стоит 7,5 тыс. рублей, в 30 км — 9,5 тысячи. Результаты бывают готовы в течение 2—3 дней.

При этом тесты не делают людям с признаками ОРВИ; находящимся в прямом контакте с больными новой коронавирусной инфекцией; пересекавшим границу РФ в последние 14 дней или имевшим контакт с вернувшимися из неблагополучных стран; уже находящимся на карантине по предписанию санитарного врача; больным коронавирусом.



Федеральная сеть «Ситилаб» — имеет в своем составе семь лабораторных комплексов (Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Казань, Красноярск) делает тесты на коронавирус, в том числе и в Казани (только в медицинском центре на Аделя Кутуя), результаты исследования обещают выдать за 2 дня. Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) здесь стоит 1 600 рублей за само исследование, еще 380 рублей — стоимость взятия биоматериала (мазок из ротоглотки)

Аналогичная стоимость теста на коронавирус и в сети частных клиник «Биомед» (11 клиник в Казани, есть филиалы в Набережных Челнах и Альметьевске). Здесь тесты начали делать с 15 апреля. Стоимость самого анализа — 1 600 рублей (плюс 200 рублей за забор биоматериала), срок изготовления — 2 дня. Обе клиники предупреждают, что перед тестированием за 3 часа не рекомендуется употреблять пищу, полоскать рот и т. д.



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