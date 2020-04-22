Агент Шатова подтвердил интерес «Рубина» к игроку

Фото: ФК "Зенит"

Агент Кахор Муминов, представляющий интересы футболиста «Зенита» Олега Шатова, подтвердил интерес к игроку со стороны казанского «Рубина».

«Мы контактировали с «Рубином» — как и с рядом других команд, поскольку до завершения соглашения Олега с петербуржцами остается менее полгода, и у нас есть право вступать в переговоры с другими клубами. Но пока никаких решений по поводу дальнейшей карьеры Шатова не принято», — сказал Муминов.

Накануне стало известно об интересе «Рубина» к Шатову. В случае перехода футболист достанется казанцам в качестве свободного агента, так как «Зенит» отказался продлевать контракт с полузащитником.

Ранее сообщалось, что в услугах Шатова заинтересован лично главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

Напомним, РФС приостановил проведение футбольных соревнований на территории России до конца мая из-за угрозы распространения коронавируса.