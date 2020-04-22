Агент Шатова подтвердил интерес «Рубина» к игроку
Агент Кахор Муминов, представляющий интересы футболиста «Зенита» Олега Шатова, подтвердил интерес к игроку со стороны казанского «Рубина».
«Мы контактировали с «Рубином» — как и с рядом других команд, поскольку до завершения соглашения Олега с петербуржцами остается менее полгода, и у нас есть право вступать в переговоры с другими клубами. Но пока никаких решений по поводу дальнейшей карьеры Шатова не принято», — сказал Муминов.
Накануне стало известно об интересе «Рубина» к Шатову. В случае перехода футболист достанется казанцам в качестве свободного агента, так как «Зенит» отказался продлевать контракт с полузащитником.
Ранее сообщалось, что в услугах Шатова заинтересован лично главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.
Напомним, РФС приостановил проведение футбольных соревнований на территории России до конца мая из-за угрозы распространения коронавируса.СпортФутбол Татарстан
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