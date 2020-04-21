Шатов из «Зенита» в межсезонье может перейти в «Рубин»
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов в межсезонье может перейти в казанский «Рубин», сообщает издание «Спорт-Экспресс».
В случае перехода футболист достанется казанскому клубу бесплатно. Его действующий контракт с «Зенитом» заканчивается нынешним летом, и Шатов станет свободным агентом. Питерский клуб уведомил футболиста, что не намерен продлевать с ним соглашение.
Ранее сообщалось, что в услугах Шатова заинтересован лично главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.
Напомним, РФС приостановил проведение футбольных соревнований на территории России до конца мая из-за угрозы распространения коронавируса.СпортФутбол Татарстан
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