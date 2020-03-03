КХЛ утвердила жесткий потолок и пол зарплат клубов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) официально утвердила потолок и пол зарплат, которые начнут действовать со следующего сезона.

Решением совета директоров КХЛ жесткий потолок заработных плат составит 900 млн рублей, при этом был уточнен их состав, которые будут в него включаться.

Также с сезона-2020/2021 устанавливается «пол заработных плат». Не менее 270 млн рублей должны быть фактически потрачены за весь сезон на фиксированную часть заработной платы хоккеистов. Минимальный размер средств на оплату труда хоккеистов для допуска клуба к чемпионату (фиксированной части, индивидуальных бонусов и командных премий), подтвержденный финансовыми гарантиями на сезон-2020/2021 — не менее 315 млн рублей.

Принятые изменения предусматривают недопуск клуба к чемпионату, если участники или учредители были участниками или учредителями других клубов, имеющих непогашенные задолженности по заработной плате за предыдущие сезоны.

В случае если клуб не сможет уложиться в потолок зарплат, лига не допустит заявку основной его команды до устранения превышения.

С 2020/2021 пол составит 30% от потолка, или 270 млн рублей с последующим увеличением по сезонам до 50%, или 450 млн рублей — к 2023/2024.

Ранее сообщалось, что шесть клубов КХЛ не готовы к введению данных изменений.