В казанском Кремле заявили о возможности закрытия предприятий с очагами коронавируса

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В казанском Кремле не исключили возможность закрытия предприятий с очагами коронавируса. Об этом на онлайн-брифинге заявила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

— Безусловно, если мы будем понимать, что есть серьезный риск, приостановка возможна, руководители предприятий должны четко понимать. На том совещании, которое состоялось буквально на днях с участием муниципальных образований, жестко было поставлено на вид — и всем муниципальным образованиям, и предприятиям, — чтобы они донесли, что сейчас крайне важно. Мы прекрасно понимаем, что сейчас нельзя останавливать деятельность крупных предприятий, системообразующих не только для экономики республики, но и страны в целом. Но в данном случае мы говорим, что приоритет — это, конечно, здоровье и безопасность людей.

Ранее татарстанское управление Роспотребнадзора заявило об очаге коронавирусной инфекции на челнинской кондитерской фабрике «Акульчев», там выявлено 14 заболевших.

