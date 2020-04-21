В Татарстане пока не собираются снимать режим самоизоляции

Президент РТ Рустам Минниханов в беседе с бизнес-сообществом онлайн заявил, что пока нет возможности снять ограничения из-за пандемии коронавируса.

«Эта неделя показывает рост по числу выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, поэтому снимать ограничения мы пока не можем. Ждём следующую неделю, всё будет зависеть от того, какие будут показатели по распространению вируса» — сказал Рустам Минниханов.

По его словам, оперативный штаб сейчас разрабатывает ряд мер поддержки сектора малого и среднего бизнеса и озвучит их в ближайшие дни, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, на встрече Минниханов поручил руководству АО «Татэнергосбыт» предусмотреть возможность оплаты по фактическому потреблению для компаний, которые вынуждены остановить работу в связи с режимом самоизоляции.