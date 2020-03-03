Новости общества

11:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На строительство спортивных объектов в Татарстане выделены рекордные 3,8 млрд

11:04, 03.03.2020 1
На строительство спортивных объектов в Татарстане выделены рекордные 3,8 млрд
Фото: pixabay.com

На 2020 год на программу строительства спортивных объектов выделена беспрецедентная сумма — 3,8 млрд рублей, заявил на брифинге министр спорта РТ Владимир Леонов.

Кроме того, в республике стартует программа капремонта спортивных объектов, на которую в течение 5 лет будет выделено 2,5 млрд рублей. Всего будет отремонтировано 106 объектов, в том числе 19 — в этом году на сумму 500 млн рублей. Еще восемь спортобъектов, среди которых Центр хоккея на траве, спорткомплекс «Тулпар» в Казани и спортшкола «Гимнаст» в Чистополе, будут реконструированы вне этой программы дополнительно.

Согласно нацпроекту «Спорт — норма жизни» к 2024 году в Татарстане доля граждан, регулярно занимающихся спортом, должна составить 57%, или 2 млн человек. В 2019 году показатели составляли 49,5%, или 1,7 млн граждан.

Ранее сообщалось, что в Казани запланировано строительство двух региональных центров: фигурного катания и пляжных видов спорта.

ОбществоСпорт Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:34
    сделайте пожалуйста маленький чисто футбольный стадион на 11 тыс мест с козырьками в Челнах - чтобы фк камаз мог играть в премьер лиге -горожане ждут этого
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров