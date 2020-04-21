В Татарстане выдано более 5 млн пропусков

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Минцифры Татарстана отчиталось, что с начала режима самоизоляции в республике было выдано уже 5 млн цифровых пропусков.

В системе выдачи пропусков зарегистрированы уже более 1,2 млн татарстанцев, сообщает пресс-служба министерства.

По-прежнему наиболее популярной причиной получения пропуска остается поездка на дачу. Практически каждый третий цифровой пропуск оформляется именно по ней. Так, только за 20 апреля жители республики запросили почти 110 тысяч цифровых пропусков по этой цели.

При этом в системе зарегистрировались почти 2,5 тысячи самозанятых.

Напомним, что за последнее время появились новые цели получения пропуска: поход в военкомат или поход в парикмахерскую.