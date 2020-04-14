В Татарстане теперь можно получить пропуск для похода в военкомат

Фото: Олег Тихонов

Кабинет министров Татарстана дополнил пункт «Первая цель» для получения СМС-пропуска на выход из дома.

Теперь можно выйти на улицу не только в суд, но в военкомат, следует из постановления. Для этих целей можно выйти из дома раз в месяц на 1 час.

Ранее сообщалось, что в Татарстане появились четыре новые цели для оформления СМС-пропуска. В целом количество выданных цифровых пропусков превысило 3 млн, всего по состоянию на 13 апреля регистрацию в системе прошли более 900 тыс. жителей республики.

Напомним, в армию весной отправятся 3,1 тыс. татарстанцев.