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В Татарстане теперь можно получить пропуск для похода в военкомат

17:15, 14.04.2020 2
В Татарстане теперь можно получить пропуск для похода в военкомат
Фото: Олег Тихонов

Кабинет министров Татарстана дополнил пункт «Первая цель» для получения СМС-пропуска на выход из дома.

Теперь можно выйти на улицу не только в суд, но в военкомат, следует из постановления. Для этих целей можно выйти из дома раз в месяц на 1 час.

Ранее сообщалось, что в Татарстане появились четыре новые цели для оформления СМС-пропуска. В целом количество выданных цифровых пропусков превысило 3 млн, всего по состоянию на 13 апреля регистрацию в системе прошли более 900 тыс. жителей республики.

Напомним, в армию весной отправятся 3,1 тыс. татарстанцев.

Общество Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 14 апр
    Тьфу!
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  • Анонимно 14 апр
    Надо ввести цель "В гараж". Пошел, никому не мешая, поработал. И домой. И прогулка, и польза. В общем, здоровым пора за дело. Больным- на лечение. Сельзозникам- в поле, морякам- ... Иначе Китай, США и Гондурас так рванут вперед- уже никогда не догоним.
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