В Татарстане запустили новую цель для пропусков
С сегодняшнего дня татарстанцы могут покинуть дом ради новой цели. Система выдачи пропусков получила 11-ый пункт — посещение парикмахерской.
В Минцифры РТ отмечают, получить пропуск в парикмахерскую по СМС нельзя. Для его оформления нужно будет воспользоваться личным кабинетом на портале covid19.tatarstan.ru.
Посещать парикмахерские разрешается один раз в месяц на два часа.
Напомним, что на прошлой неделе власти Татарстана разрешили открыть парикмахерские.ТехнологииITОбществоВластьМедицинаБизнесУслуги Татарстан
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