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В Татарстане запустили новую цель для пропусков

17:34, 20.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане запустили новую цель для пропусков
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С сегодняшнего дня татарстанцы могут покинуть дом ради новой цели. Система выдачи пропусков получила 11-ый пункт — посещение парикмахерской.

В Минцифры РТ отмечают, получить пропуск в парикмахерскую по СМС нельзя. Для его оформления нужно будет воспользоваться личным кабинетом на портале covid19.tatarstan.ru.

Посещать парикмахерские разрешается один раз в месяц на два часа.

Напомним, что на прошлой неделе власти Татарстана разрешили открыть парикмахерские.

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