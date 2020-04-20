В Татарстане запустили новую цель для пропусков

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С сегодняшнего дня татарстанцы могут покинуть дом ради новой цели. Система выдачи пропусков получила 11-ый пункт — посещение парикмахерской.

В Минцифры РТ отмечают, получить пропуск в парикмахерскую по СМС нельзя. Для его оформления нужно будет воспользоваться личным кабинетом на портале covid19.tatarstan.ru.

Посещать парикмахерские разрешается один раз в месяц на два часа.

Напомним, что на прошлой неделе власти Татарстана разрешили открыть парикмахерские.