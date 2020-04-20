КАМАЗ отправил на карантин смену сотрудников из-за подозрения на коронавирус

Информационная сводка каждый день

Сегодня на странице ПАО «КАМАЗ« в соцсетях было объявлено, что на предприятии приняли решение каждый день публиковать информацию о том, как эпидемия коронавируса влияет на деятельность компании и ее персонал. В сегодняшнем сообщении необходимость этого решения описывается так:

«Оставаясь верными принципам открытости и прозрачности, и в целях противодействия слухам мы приняли решение ежедневно информировать общественность о ситуации на КАМАЗе, связанной с влиянием пандемии коронавируса на деятельность компании и ее персонал».

Первая сводка не обошлась без советов мыть руки, мерить температуру, соблюдать дистанцию и обращаться к врачу при повышении температуры. Работникам сообщили о том, что на предприятие нужно являться строго в маске.

С подозрения на карантин

Но есть в «первом блине» с КАМАЗа и интересная информация. В сообщении говорится, что есть подозрение на коронавирус у работника логистического центра ПАО «КАМАЗ». Предполагается, что он мог заразиться COVID-19 от жены, которая работала в одном из медицинских центров города. О том, подтвержден ли у нее коронавирус, не сообщается.

«В соответствии с принятыми в компании нормативами по противодействию пандемии, вся смена (21 человек) отстранена от работы и направлена на самоизоляцию», — говорится в сообщении КАМАЗа.

Но поскольку у сотрудника логистического центра инфекция пока не подтверждена (он проходит обследования), то формально по состоянию на утро сегодняшнего дня на КАМАЗе заболевших COVID-19 нет. В Челнах 17 зараженных, по Татарстану — 230.

Как сообщил «Реальному времени» руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев, ему больше нечего добавить к опубликованному сообщению. В Роспотребнадзоре также не смогли прокомментировать информацию.

«Трехдневка» и миллиардные убытки

Напомним, КАМАЗ возобновил работу 6 апреля. В тот же день гендиректор компании Сергей Когогин огласил убытки за неделю простоя — 2 млрд рублей. «То есть мы ничем от других не отличаемся. Стоять — это очень дорого», — посетовал он.

Через несколько дней компания объявила, что собирается ввести трехдневную рабочую неделю с 15 июня. Трудиться в таком режиме сотрудники будут два месяца. Планов по новой остановке производства нет — КАМАЗ обеспечен заказами на весь май. Главное — чтобы на предприятии не разбушевалась эпидемия и не срывались поставки от других предприятий. Но тогда Афанасьев утверждал, что с обеими этими проблемами КАМАЗ успешно справляется.

Дарья Пинегина