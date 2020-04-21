«Нефтехимик» ведет переговоры с нападающим Берглундом. На игрока претендует «Трактор»

«Нефтехимик» ведет переговоры о возвращении в команду нападающего Якоба Берглунда. На хоккеиста также претендует челябинский «Трактор». Об этом в интервью шведскому изданию рассказал сам игрок.

«Интерес есть из Челябинска. Также был разговор с Нижнекамском. Посмотрим, как все сложится. Но все идет к тому, что я останусь в КХЛ. Больше пока ничего сказать не могу», — сказал Берглунд.

Также шведский хоккеист сообщил, что имел большое доверие от главного тренера «Нефтехимика» Вячеслава Буцаева.

«У меня был веселый, и по большей части, хороший сезон. Я много играл и приобрел большое доверие к тренеру. Это было очень, очень хорошо. «Нефтехимик» хотел меня удержать», — сказал швед.

Напомним, контракт Берглунда с «Нефтехимиком» был расторгнут по окончании минувшего сезона по обоюдному согласию сторон. Комментируя расставание клуба с легионерами тренер нижнекамцев Буцаев заявил, что некоторые из них могут вернуться в команду уже летом.