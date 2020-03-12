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«Нефтехимик» расторг контракты с Митчеллом и Берглундом

21:38, 12.03.2020
«Нефтехимик» расторг контракты с Митчеллом и Берглундом
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

«Нефтехимик» объявил о расторжении по соглашению сторон контрактов с нападающими Якобом Берглундом и Заком Митчеллом.

«Мы благодарим Якоба и Зака за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

Оба хоккеиста провели в составе нижнекамской команды один сезон.

28-летний Берглунд набрал 25 (13+12) очка в 40 матчах за «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ. Также в его активе одна голевая передача в четырех играх в плей-офф.

У 27-летнего Митчелла 26 (17+9) баллов в 54 матчах в составе нижнекамцев.

СпортХоккей Татарстан
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