«Нефтехимик» расторг контракты с Митчеллом и Берглундом
«Нефтехимик» объявил о расторжении по соглашению сторон контрактов с нападающими Якобом Берглундом и Заком Митчеллом.
«Мы благодарим Якоба и Зака за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.
Оба хоккеиста провели в составе нижнекамской команды один сезон.
28-летний Берглунд набрал 25 (13+12) очка в 40 матчах за «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ. Также в его активе одна голевая передача в четырех играх в плей-офф.
У 27-летнего Митчелла 26 (17+9) баллов в 54 матчах в составе нижнекамцев.
СпортХоккей Татарстан
ОФИЦИАЛЬНО— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) March 12, 2020
Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракты с форвардами Якобом Берглундом и Заком Митчеллом.
Мы благодарим Якоба и Зака за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/blqdQBVWjo
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