«Нефтехимик» расторг контракты с Митчеллом и Берглундом

«Нефтехимик» объявил о расторжении по соглашению сторон контрактов с нападающими Якобом Берглундом и Заком Митчеллом.

«Мы благодарим Якоба и Зака за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

Оба хоккеиста провели в составе нижнекамской команды один сезон.

28-летний Берглунд набрал 25 (13+12) очка в 40 матчах за «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ. Также в его активе одна голевая передача в четырех играх в плей-офф.

У 27-летнего Митчелла 26 (17+9) баллов в 54 матчах в составе нижнекамцев.