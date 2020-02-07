Камила Валиева выиграла юниорский чемпионат России

Камила Валиева стала победительницей юниорского чемпионата России по фигурному катанию в женском одиночном разряде.

По итогам двух соревновательных дней Валиева набрала 238,17 балла, что позволило ей занять первое место. Второй стала Софья Акатьева, набравшая почти на 20 баллов меньше победительницы (218,44). Третье место завоевала Дарья Усачева (217,3).

Отметим, что все три медалистки работают в группе тренера Этери Тутберидзе, воспитанница которой Алина Загитова является олимпийской чемпионкой.

Итоговое положение

1. Камила Валиева — 238,17,

2. Софья Акатьева — 218,44,

3. Дарья Усачева — 217,3,

4. Софья Самоделкина — 207,5,

5. Майя Хромых — 204,4.