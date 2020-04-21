Агентство стратегических инициатив определило главные риски последствий пандемии COVID-19

Агентство стратегических инициатив, учрежденное и работающее при поддержке президента России Владимира Путина, в своем исследовании определило главные риски последствий пандемии COVID-19 в России и возможности, которые пандемия могла бы дать.



Главные риски для граждан, по данным экспертов АСИ, заключаются в первую очередь в падении качества образования, вынужденного перейти в онлайн. Онлайн-образование будет неизбежно страдать из-за кадровых проблем, связанных с высоким средним возрастом педагогических работников.



Второй момент, который вызывает опасение у 26 процентов экспертов — это сокращение доходов. Эксперты отмечают не только общее снижение доходов населения вследствие пандемии и локаута, но и потерю работы из-за закрытия предприятий и лишение доходов, «связанных с черной и серой бухгалтерией».



Вследствие этих и других сложностей бизнес может уйти в тень, предупреждают в АСИ. Конкуренция среди молодых специалистов на рынке труда возрастет, и стоимость трудовых ресурсов снизится — то есть за те же навыки и ту же работу будут платить меньше, чем до карантина.



Человек в условиях самоизоляции перестает себя воспринимать как часть общества и даже рабочего коллектива, испытывая больше чувства самосохранения (себя и своей семьи) и эгоизма. Помимо того, что психологическая неготовность людей к карантину и вынужденному пребыванию дома может привести к нервным срывам и депривации, люди поделятся на тех, кто может работать удаленно, и тех, кто не может, что, стоит отметить, также повлияет на рынок труда.

Все прогнозы о возможности для властей, бизнеса и обычных граждан — в материале «Реального времени».

