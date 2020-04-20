Владимир Путин: «Мы с вами понимали, знали, готовились к этому»

Пик еще не пройден

Президент России Владимир Путин провел очередное онлайн-совещание — на сей раз с медиками, посвященное санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. Начал он не с самых приятных новостей — ситуация с коронавирусом остается сложной, а распространение эпидемии, несмотря на все принятые меры, продолжается.

«Но мы с вами понимали, знали, готовились к этому, знали, что эпидемия начнет проникать в другие регионы. Это, к сожалению, тоже произошло. К сожалению, инфекция, даже если речь идет о единичных случаях, зафиксирована уже во всех 85 субъектах Федерации», — констатировал глава государства.

Путин напомнил, сославшись на экспертов, что пик заболеваемости еще впереди, и сейчас остается только сглаживать его. Так, он поинтересовался у медиков, которых собрали на конференции, хватает ли принятых мер, в том числе — режима самоизоляции, для сдерживания распространения коронавируса и что еще стоит предпринять. А еще президент попросил доложить о том, как идет работа по созданию противовирусной вакцины.

«Тем не менее прошу высказать ваше мнение о возможных сроках разработки вакцины. Нам важно знать это сейчас, чтобы заранее зарезервировать, подготовить промышленные мощности, с тем чтобы быстро запустить производство вакцины в нужных объемах», — пояснил Путин свою озабоченность.

Вторые в мире по тестированию

Вице-премьер Татьяна Голикова констатировала, что пока больше всего от коронавируса пострадали Москва и Московская область — там заболели 31 591 человек. В России за сутки выявили 4 268 новых случаев заражения коронавирусом в 76 регионах. Таким образом, общее число зараженных достигло 47 121 человека. Рост за сутки составил около 10%.

«Но на что хотела бы обратить внимание? В ряде регионов рост достаточно существенный. Это маленькие числа пока для этих регионов, но те темпы, которые сегодня есть, должны заставить задуматься руководителей регионов и тех, кто отвечает за организацию работы: темпы развития ситуации могут на протяжении этих двух-трех недель оказываться достаточно высокими», — обратила внимание Голикова.

Сейчас Россия находится на втором месте в мире по количеству людей, протестированных на коронавирус, — на начало сегодняшнего дня специалисты сделали более 2 миллионов тестов.

«Почему я привожу этот показатель? Такой объем тестирования позволяет выявлять бессимптомные формы, которые имеют важное эпидемиологическое значение. На прошедшей неделе удельный вес случаев с бессимптомным течением среди новых выявленных случаев составил в среднем 44 процента», — сообщила Голикова.

В целом по России зарегистрированы 285 очагов заболевания, там заболели 4 704 человека. В основном это больницы и другие и стационарные организации социального обслуживания. Самые серьезные ситуации сложились в Коми, Якутии и Мурманской области.

Средний возраст заболевших в России — 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин. Детей до 17 лет среди носителей коронавируса — 7,6%, граждан старше 65 лет — 15,5%.

«Какими бы жесткими ни были меры — они оправданы»

Академик Виктор Малеев, советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, начал, что называется, за здравие: в России кривая носит пологий характер, нет ярко выраженных пиков, а значит — медики успевают справляться с тяжелыми случаями. Значительным достижением он назвал и то, что в России существенно меньше летальных исходов в проценте к общему количеству больных. Одним из важнейших факторов, которые помогли в этом — серьезные предпринятые меры: «Какими бы жесткими ни были меры — они оправданы», — сказал ученый.

Многие из экспертов, выступивших на конференции, говорили о том, что важно разрабатывать не только вакцину, но и противовирусные препараты прямого действия: в первую очередь, это важно сейчас для профилактики внутрибольничных инфекций. Говорил об этом и Малеев. А подготовленность к борьбе с заболеванием нужно, по его мнению, определять не по количеству аппаратов ИВЛ, а по диагностике вируса на более ранней стадии. В частности, он привел в пример пульсоксиметры — простые аппараты, помогающие измерить степень насыщения кислорода кровью.

Выступление главного терапевта Минздрава РТ, директора НИИ пульмонологии Александра Чучалина было одним из интереснейших: он описал, насколько продвинулись наши медики в понимании действия нового коронавируса: он вызывает «химический пневмонит», при котором спадаются легочные альвеолы — а значит, исчезает пространство для газообмена. Поэтому ИВЛ не всегда справляются. Академик описал революционный метод комбинированного лечения гелием и оксидом азота, который тестируют сегодня в Москве. «Впервые за всю историю исследований вируса Россия имеет то, чего не умеет мир!» — сказал пульмонолог.

Микробиолог Александр Гинцбург рассказал о том, что широко разрекламированное лечение плазмой крови переболевших пациентов — не панацея, потому что только 30% переболевших имеют сыворотку, которой можно лечить больных. Гинцбург пообещал, что к концу недели в больницы страны поступит тест-система, которая будет определять, подходит сыворотка для лечения или нет.

Универсальной вакцины не существует

Ведущий эксперт по вопросам биологической безопасности Николай Дурманов рассказал о том, как разрабатываются новые лекарства и вакцины. В том числе не для лечения больных, а для профилактики медперсонала — чтобы в 100 — 200 раз снизить риск инфицирования медперсонала!

Еще Дурманов рассказал о третьей волне тестирования (первые две — мазки на сам коронавирус и плазма крови на антитела к нему) — на HLA-антигены (на состояние иммунной системы). Это нужно для того, чтобы понять, как организм конкретного человека справится с коронавирусом: обеспечит ли он бессимптомное течение болезни, или же болезнь сразу перейдет в форму пневмонии. По словам Дурманова, генетика обеспечивает более 50% условий развития болезни. Так вот, теперь, когда мы знаем, какие гены обеспечивают вариант протекания болезни, мы можем разрабатывать разные вакцины.

— Волшебной вакцины, которая работает на всей популяции, не бывает. Не исключено, что знание распределения генов позволит нам сделать несколько типов вакцины. Нам бы тоже надо подключиться к третьей волне тестирования и создать карту нашей иммунологической национальной устойчивости. Я прошу рассмотреть этот подход, потому что это уникальный в каком-то смысле шанс, — обратился ученый к Путину.

Путин обещал подумать.





Путин — о помощи другим странам: «Это не просто игра в одни ворота»

В заключении конференции Владимир Путин рассказал, как сейчас России возвращается помощь, которую она оказывала другим странам на пике эпидемии. Несмотря на то, что мы наращиваем собственное производство средств индивидуальной защиты и медицинской техники, тем не менее, мы получаем гуманитарные грузы из-за рубежа и заключаем крайне важные контракты.

— В Китай, когда нашим друзьям было тяжело, мы направили 2 миллиона масок. Сейчас к нам из Китая по разным каналам уже поступило 150 миллионов масок. В ближайшее время внутри страны мы будем производить 7,5 млн — наращиваем и собственное производство. Защитных костюмов из Китая 1,7 млн завезено. Свое производство мы нарастили до 20 тысяч в сутки, к маю будет 100 тысяч в сутки. А из КНР завезли 2 млн защитных костюмов.

Также президент рассказал о том, как Китай помогает нам с респираторами (уже привезли 1 миллион, до конца апреля привезут еще 700 000, в мае — 2,6 миллионов), хоть мы и сами увеличили объем их изготовления вдвое за месяц — до 280 тысяч в сутки. А вот по антисептикам мы обходимся без импорта — справляемся сами.

Помощь Италии и Нью-Йорку обернулась заключением важнейших контактов:

— Практическое взаимодействие у нас сложилось с Италией: мы отправили туда на помощь военных медиков, оборудование. Но это не просто игра в одни ворота. Мы закупаем там датчики давления, без которых невозможно производить в России аппараты ИВЛ. Кстати, на следующий день после того, как в Нью-Йорке приземлился наш борт с оборудованием, мы заключили с американскими компаниями договоры на поставку датчиков воздуха для ИВЛ.



В заключении встречи Владимир Путин пообещал вернуться в рабочем режиме с коллегами из правительства к вопросам разработки вакцин и отечественных антивирусных препаратов. Вряд ли эта встреча с медиками последняя — новая информация появляется почти каждый день, и она крайне важна для разработки национальной стратегии борьбы с пандемией.

Дарья Пинегина, Людмила Губаева