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«Нижнекамскнефтехим» дезинфицирует городские улицы в борьбе с коронавирусом

18:30, 17.04.2020 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
«Нижнекамскнефтехим» дезинфицирует городские улицы в борьбе с коронавирусом
Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Нижнекамске началась дезинфекция улиц от коронавирусной инфекции. Антибактериальную обработку ведут сотрудники управления автомобильного транспорта совместно с хозяйственным управлением «Нижнекамскнефтехима».

Каждый вечер поливальная техника обрабатывает дорожные покрытия и остановки. За одну ночь специалисты продезинфицировали 34 остановочных павильона на улицах Вахитова, Мира, Сююмбике, Табеева. Обработка городских улиц проводится 2 раза в сутки.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на «Нижнекамскнефтехим» с рабочим визитом прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов, чтобы лично посмотреть, как на предприятии противостоят распространению коронавирусной инфекции.

ПромышленностьНефтехимия
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