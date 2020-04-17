«Нижнекамскнефтехим» дезинфицирует городские улицы в борьбе с коронавирусом

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Нижнекамске началась дезинфекция улиц от коронавирусной инфекции. Антибактериальную обработку ведут сотрудники управления автомобильного транспорта совместно с хозяйственным управлением «Нижнекамскнефтехима».

Каждый вечер поливальная техника обрабатывает дорожные покрытия и остановки. За одну ночь специалисты продезинфицировали 34 остановочных павильона на улицах Вахитова, Мира, Сююмбике, Табеева. Обработка городских улиц проводится 2 раза в сутки.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на «Нижнекамскнефтехим» с рабочим визитом прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов, чтобы лично посмотреть, как на предприятии противостоят распространению коронавирусной инфекции.

