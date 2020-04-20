В Татарстане в цепочку заболеваемости COVID-19 включается больше 10 человек

В Татарстане в цепочку заболеваемости коронавирусом нового типа включается больше 10 человек. Чаще всего новая инфекция передается контактным путем от родственников или друзей, приехавших из-за рубежа или регионов с высокой заболеваемостью, рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

В качестве примера спикер привела случай, когда женщина, приехавшая из Москвы в Татарстан на автомобиле, заразила всю свою семью, а также семью подруги. У всех — легкая или бессимптомная формы, а у мамы подруги и ее соседки проявилась пневмония. Как отметила Патяшина, это произошло до внедрения режима обязательной самоизоляции для граждан, приехавших из российской столицы, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что в Татарстане за последние сутки выявили 39 новых случаев COVID-19. Число заболевших коронавирусной инфекцией в республике увеличилось до 230. По последним данным, 28 из них — выздоровели, летальных исходов нет.

